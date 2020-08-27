"تصرف غير آمن".. واشنطن تعلق على "اصطدام" عربة روسية بمركبة أميركية في سوريا

2020/08/27 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، التابع للبيت الأبيض، جون أوليوت، ملابسات إصابة جنود أميركيين، في تصادم بين مركبتهم وعربة عسكرية روسية في شمال شرق سوريا

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