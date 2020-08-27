بيان من وزارة الصحة حول مجالس العزاء الحسيني ومراسم عاشوراء

2020/08/27 | 03:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأشادت وزارة الصحة، بالتزام أصحاب مجالس العزاء الحسيني بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، داعية إلى مواصلة التقييد بالتعليمات الصادرة عنها.

وذكرت الوزارة في بيان صدر مساء الأربعاء 27 آب/أغسطس، أن "هناك التزامًا واضحًا وجيدًا من قبل أغلب المجالس الحسينية بتطبيق إجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتعفير الأماكن المخصصة للحضور".

وأضاف البيان، "نقدم الشكر إلى المرجعية في النجف لتوجيهاتها الرشيدة والسديدة إلى كافة المجالس الحسينية بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وتابع، "لذا فان وزارتنا تشيد بالجهود المباركة لأصحاب المجالس والخطباء الأكارم لاعتمادهم التعليمات الصحية بكل حرص ودقة في إقامة المجالس الحسينية، وكذلك نثمن دور الخطباء الأفاضل بتضمين خطبهم توجيهات صحية لرفع الوعي الصحي للمواطنين".

وأشار البيان بالقول، "نأمل أن تؤدي شعائر عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين وآل بيته عليهم السلام في هذا العام إلى منعطف حقيقي في الوضع الوبائي في البلد نحو التحسن وانخفاض معدل الإصابات والسيطرة على الوباء".

ودعا البيان، إلى "الاستمرار بهذا النهج الصحي الوقائي الذي ينسجم مع مبادئ ونهج صاحب الذكرى".

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