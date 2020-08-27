عقوبات أميركية على شركات لبكين ناشطة في بحر الصين المتنازع عليه

2020/08/27 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الولايات المتحدة الأربعاء عن مجموعة من القيود العقابية التي تستهدف الشركات الصينية المملوكة للدولة ومديريها التنفيذيين المشاركين في تعزيز مطالبات بكين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

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