الكاظمي يجدد الابتعاد عن سياسة المحاور ويدعو للتقارب مع الاردن ومصر

2020/08/27 | 04:21 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباحاستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في الجلسة الاعتيادية التي عقدت، أمس الأربعاء، نتائج القمّة الثلاثية التي شارك فيها في العاصمة الأردنية عمّان، وكذلك زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن، وما تمخّضتا عنه من تفاهمات ثنائية.

وقال الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي: إن الابتعاد عن سياسة المحاور هو النهج الذي اختطّه البلد، وإن العراق يؤكد التزام التوازن والوسطية، فضلاً عن الاعتماد على التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، سبيلاً لبناء جسور الترابط بين شعوب المنطقة.

ولتفعيل جوانب التبادل والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصلحة العراق، مثلما تخدم مصالح الشعوب الأخرى، وجه الكاظمي الوزراء بتكثيف لقاءاتهم مع نظرائهم من الأردن ومصر.

وتداول المجلس القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها، ومن بينها إلغاء قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 197 لسنة 2015، المتعلق بتفريغ موظفي الدولة عند التحاقهم بصفوف الحشد الشعبي، وذلك لانتفاء الحاجة إليه بعد إصدار قانون هيئة الحشد الشعبي ذي الرقم 40 لسنة 2016، الذي تولى تنظيم عمل منسوبي الهيئة المذكورة

آنفاً.

وعلى اثر تخويل مجلس الوزراء وزير التربية وهيئة الرأي فيها، اتخاذ القرارات المناسبة في ما يخص امتحانات السادس الاعدادي، قررت الوزارة السماح لطلبة السادس الاعدادي (بجميع فروعه) من الذين لا يتمكنون من أداء امتحانات الدور الاول للعام الدراسي الحالي 2019 /2020، بالاشتراك في امتحانات الدور الثاني (ويُعد بمثابة دور أول لهم).

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