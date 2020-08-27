الحلبوسي: ندعم اجراءات الارتقاء باداء شبكة الإعلام العراقي وحياديتها

2020/08/27 | 04:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على دعم جميع الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بأداء شبكة الإعلام العراقي وحياديتها واستقلالها.

وناقش رئيس مجلس النواب، خلال استقباله رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم "عمل الشبكة وخطة تطويرها، وضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية تمكنها من أداء دورها بشكل مستقل" .

وذكر بيان تلقته "الصباح" أن رئاسة البرلمان تحرص على أن تنأى شبكة الإعلام العراقي عن التأثيرات والضغوطات السياسية، وأن تكون وسيلة إعلامية حرة تمثل صوت الوطن والمواطن" .

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