2020/08/27 | 04:21 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباحوافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، على إعادة تسجيل الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد من الذين لم يسجلوا أو يستكملوا إجراءات تسجيلهم في القبول المركزي للعام 2020/2019.

واشترطت الوزارة، بحسب بيان متحدثها الرسمي، حيدر العبودي، عدم التحاق الطلبة المشمولين بإحدى دراسات التعليم الحكومي الخاص الصباحي والمسائي والأهلي أو كليتي الإمام الكاظم والإمام الأعظم، مشيرة إلى أن آخر موعد لاعادة التسجيل سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق الاول من شهر تشرين الثاني للعام الحالي 2020.

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