أطباء ألمانيا يكتشفون المادة التي سممت

2020/08/27 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأيام الماضية، أعلن مكتب المعارض الروسي أليكسي نافالني، أقوى معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إصابته بحالة تسمم، بعد إحتسائه كوبا من الشاي في مطار سيبيريا، وتم نقله إلى مستشفى شاريتيه في برلين، وهو في حالة غيبوبة.

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