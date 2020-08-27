ترامب يحث رئيس الوزراء اليوناني على الحوار لحل خلافات بلاده مع تركيا

2020/08/27 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّر، الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عن قلقه من التوتر القائم حاليا بين اليونان وتركيا.

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