قضاء نيوزيلندا يصدر حكما غير مسبوق في تاريخ البلاد على سفاح المسجدين

2020/08/27 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم القضاء النيوزيلندي، الخميس، على برينتون تارانت منفّذ مجزرة مسجدي "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا بالسجن المؤبد.

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