ضربة قوية لكوريا الشمالية تهددها بالمجاعة.. إعصارات وفيضانات وكورونا

2020/08/27 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق إعصار قوي من جزيرة جزيرة جيجو الجنوبية باتجاه كوريا الشمالية ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة يوم الخميس، مما يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالبلد التي تعاني بالفعل أضرار الفيضانات وفيروس كورونا ومشاكل اقتصادية طويلة الأمد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

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