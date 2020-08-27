بلاسخارت: بغداد مصممة على الحوار بين الدول وبناء العلاقات أولا

2020/08/27 | 06:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت أمس الأربعاء، أن "الحكومة العراقية مصممة على إبقاء قنوات متعددة للتواصل والتبادل مفتوحة واختي...

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