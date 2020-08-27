ترامب سيطالب بإجراء

2020/08/27 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أنّه سيطالب بإجراء "اختبار منشّطات" قبل مناظرته مع منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، مشكّكاً في أن يكون أداء المرشّح الديموقراطي في آخر مناظرة له طبيعياً.

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