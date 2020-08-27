الكاظمي يقدم شكره والعرفان للمرجعية العليا لتوجيهاتها حول مراسم عاشوراء

2020/08/27 | 07:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأربعاء، الشكر والعرفان خلال جلسة مجلس الوزراء للمرجعية العليا بناءً على ما لمسه من تأثير لتوجيهاتها بخصوص إجرا...

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