الديمقراطيون وتوظيف فيروس كوفيد 19 في السياسة - علي طه النوباني

2020/08/27 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_طه_النوباني تاكر كارلسون ترجمها عن الإنجليزية: علي طه النوبانيفي حديث تلفزيوني لمقدم البرامج الأمريكي الشهير تاكر كارلسون على قناة فوكس نيوز يوم 24/8/2020 حول الانتخابات الأمريكية وفيروس كوفيد 19 يقول:"هل زرت أمريكا مؤخرًا؟ لم يفعل ذلك الكثير من الأمريكيين في الشهور الأخيرة ! ظلَّ معظم الأمريكيين محجورين في المنزل.



وفي المرة القادمة التي تذهب فيها على متن طائرة وتزور زوجًا من المدن الأمريكية، ......





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