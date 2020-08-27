مصر.. قرار جديد للنيابة بعد هروب 7 من مغتصبي

2020/08/27 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النيابة العامة المصرية في بيان الأربعاء، أنباء هروب 7 أشخاص من المتهمين باغتصاب فتاة جماعيا في فندق بالقاهرة وأمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.

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