التعليم العالي تقرر احتساب ’عام دراسة كورونا’ سنة عدم رسوب

2020/08/27 | 07:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها احتسبت العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب.



وجاء في وثيقة للوزارة تلقى "ناس"، نسخة منها (27 آب 2020)، أنه "مراعاة للظروف الاستثنائية التي رافقت السنة الدراسية، وظروف جائحة كورونا الصحية، حصلت الموافقة على اعتماد السنة الدراسية سنة عدم رسوب".

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