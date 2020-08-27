جلسة اعتيادية لمجلس وزراء العراق برئاسة الكاظمي

2020/08/27 | 07:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء ،جلسته الاعتيادية الأربعاء، 26 آب 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي....

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