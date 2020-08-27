بالوثيقة.. التعليم العرااقية تحتسب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب

2020/08/27 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افي العراق، احتساب العام الدراسي الحالي 2019 - 2020 سنة عدم رسوب....

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