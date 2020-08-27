الأمير علي بن الحسين يهاجم التطبيع الاماراتي الصهيوني بتغريدة أشعلت تويتر

2020/08/27 | 08:27 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أثارت تغريدة للأمير الأردني علي بن الحسين، على حسابه الموثق في موقع تويتر، والتي شارك فيها مقالاً، يهاجم التطبيع الإماراتي مع سلطات الاحتلال، زوبعة وخلفت عاصفة بعد اختفائها.وشاعت تكهنات متعددة حول مصير التغريدة التي نشرها الأمير علي، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني.فبينما ظهرت للكثيرين أن التغريدة محذوفة، …

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