نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية إيجاد مبالغ لدفع مستحقات هذه الشرائح

2020/08/27 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

شدد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر، على ضرورة توفير المال اللازم لانصاف أصحاب العقود والأجور اليومية وإعادة المفسوخة عقودهم في دوائر الدولة والحشد الشعبي، داعيا رئاسة البرلمان الى اخذ دورها وعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة ملفات الشرائح المذكورة.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ملزمة بتوفير المبالغ اللازمة لاصحاب العقود والأجور اليومية والمحاضرين وغيرهم من الشرائح التي مازالت تنتظر مستحقاتها المالية”.

وأضاف ان “شريحة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي، ينبغي على الحكومة ان تتوجه لهم، من اجل ضمان عودتهم الى عملهم الطبيعي اسوة باقرانهم في الأجهزة الأمنية الأخرى”.

وأوضح ان “البطالة في العراق سجلت أرقاما قياسية، بسبب توقف مئات المعامل عن العمل ووجود اكثر من مليون عامل اجنبي في العراق وهو امر يجب الالتفات اليه وإيجاد معالجات سريعة من قبل الحكومة”.



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