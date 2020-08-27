تأجيل منتدى دافوس الاقتصادي بسبب كورونا

2020/08/27 | 08:51 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أعلن منتدى دافوس الاقتصادي تاجيل المنتدى المقرر عقده في دافوس السويسرية عام 2021 من أواخر كانون الثاني/يناير إلى أوائل الصيف.ونقل البيان عن المدير الإداري للمنتدى، أدريان مونك قوله، "أريد أن أشارككم الأخبار التي تفيد بأن المنتدى الاقتصادي العالمي قرر تأجيل جلسات الاجتماع السنوي في دافوس لعام 2021 إلى بداية الصيف المقبل".وفقاً …

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