2020/08/27 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان هناك سكوت غريب ازاء حديث بعض ساسة الكيان الصهيوني حول فتح سفارة افتراضية له في العراق.

وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الشعب العراقي ألف على الدوام مسالة غياب الخطاب الحكومي الذي يقطع الشك باليقين ازاء الكثير من القضايا المصيرية”.

واضاف ان “ازمة الخطاب الحكومي الذي يوضح للشعب وانحساره بنحو مريب يفتح المجال الى الصفحات المغرضة والجيوش الالكترونية والقنوات ووسائل الاعلام الصفراء ان تملأ الفراغ، وتاخذ زمام المبادرة وتتلاعب بالرأي العام كيف ما اتفق”.

وشدد الباوي على ضرورة ان “ينبري الخطاب الحكومي الى توضيح حقيقة ما يدور ازاء موضوع فتح سفارة افتراضية للكيان الصهيوني في بغداد، وعدم السكوت عن ذلك حيث ان صمت الحكومة مستغرب جدا ازاء مثل هذه المواضيع”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: سكوت غريب للحكومة ازاء موضوع فتح سفارة افتراضية للكيان الصهيوني في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباوي: سكوت غريب للحكومة ازاء موضوع فتح سفارة افتراضية للكيان الصهيوني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).