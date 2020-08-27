2020/08/27 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة-واع

حكمت محكمة نيوزيلندية ،اليوم الخميس "على برنتون تارانت الذي قتل 51 شخصا في هجوم مسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش العام الماضي، بالسجن المؤبد من دون الحق بالحصول على إفراج مشروط.

وقال القاضي كاميرون ماندر، :إن "المحكمة قررت فرض هذه العقوبة غير المسبوقة في تاريخ البلد على هذا المدان "الشرير" واللاإنساني لأنه يتعين عليها الرد بطريقة ترفض بشكل حاسم مثل هذا الحقد الشرير".

وأضاف أن "وراء إيديولوجيته المعوجة يخفي تارانت كراهية عميقة دفعته إلى مهاجمة الرجال والنساء والأطفال العزل".

و لفت ماندر إلى "الثمن الباهظ الذي دفعته الجالية المسلمة النيوزيلندية من جراء هذه المجزرة، إن مرتكبها فشل مع ذلك في الترويج لإيديولوجية اليمين المتطرف.

واوضح القاضي إن "المجزرة "كانت وحشية وقاسية أفعالك كانت لا إنسانية".

وشدد أن "السجن المؤبد هو "العقوبة الوحيدة المناسبة" للمدان الأسترالي.

وسارعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن إلى الترحيب بالعقوبة الصادرة بحق تارانت، معتبرة أنه يستحق قضاء حياته خلف القضبان "في صمت تام ومطلق".

وقالت آرديرن التي لفتت الأنظار في الداخل والخارج العام الماضي بالطريقة التي تعاملت فيها مع المجزرة وضحاياها، إن "صدمة 15 مارس لا تعالج بسهولة، لكني آمل اليوم أن تكون هذه المرة الأخيرة التي نضطر فيها لسماع اسم الإرهابي أو نطقه".

المصدر: أ ف ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المؤبد لمنفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا بدون الحق بإفراج مشروط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المؤبد لمنفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا بدون الحق بإفراج مشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).