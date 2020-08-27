2020/08/27 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحالف عراقيون يدين استهداف موكب الصحة العالمية في نينوى ويطالب بحماية البعثات الدولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحالف عراقيون يدين استهداف موكب الصحة العالمية في نينوى ويطالب بحماية البعثات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).