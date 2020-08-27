2020/08/27 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مساء الأربعاء إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.

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