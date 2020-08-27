مصرف الرافدين يعلن منح ٥٠ مليون قروض للمواطنين للبناء

2020/08/27 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك”.

وأضاف البيان أن “ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف”.

واشترط المصرف “تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض”.



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