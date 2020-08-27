والد ميسي يجتمع بمسؤولي مانشستر سيتي

2020/08/27 | 09:08 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة عقد والد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، جلسة مع بعض مسؤولي مانشستر سيتي، وفقا لتقرير صحفي إيطالي.فقد ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، أن "والد ميسي التقى في إنجلترا الاثنين الماضي مسؤولي السيتي، لبحث إمكانية انتقال نجله لصفوف النادي الإنجليزي، هذا الصيف".وكان ميسي قد تقدم بطلب رسمي لإدارة البارسا، للسماح له …

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