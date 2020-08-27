2020/08/27 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 اب 2020)، إنه "تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك".

واشار البيان الى أن "ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

واشترط المصرف في بيانه "تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن منح قروض بناء للمواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن منح قروض بناء للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).