السجن المؤبد لمرتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

2020/08/27 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت محكمة نيوزيلندية، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على مرتكب مجزرة المسجدين التي قتل فيها 51 شخصا، بعد أن أطلق النار على المصلين عام 2019 في مدينة كرايست تشيرتش.

وقد اعترف مرتكب المجزرة واسمه "برينتون تارانت" وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عاما، بما مجموعه 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

وتعد هذه الجريمة التي بثها مرتكبها مباشرة على فيسبوك، أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.

وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش، إن "الحكم بمدة محددة لن يكون كافيا".

واضاف، "أنت، بحسب تقديري، خال من أي تعاطف مع ضحاياك".

ووفقا للحكم الذي أصدره القاضي، فإنه لن يكون ممكنا الإفراج عن تارانت طوال حياته.

من جهته قال تارانت، وهو من دعاة سيادة العرق الأبيض ومثل نفسه أثناء محاكمته، من خلال محام أمام المحكمة إنه "لم يعارض طلب الادعاء بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط".

ا.ح

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