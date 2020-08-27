شرطة البصرة تكشف ملابسات جريمة قتل طفلة وتلقي القبض على والدها في قضاء شط العرب

2020/08/27 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة عن ملابسات جريمة قتل طفلة من قبل والدها وتلقي القبض عليه في قضاء شط العرب شرقي المحافظة .واوضحت قيادة الشرطة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " بعد ورود اخبار عن حدوث جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في قضاء شط العرب على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف و متابعة قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم شخصيا للتحقيق عن جريمة القتل " مبينا " انه وبعد التحري وجمع المعلومات والتعمق في التحقيقات تم كشف ملابسات جريمة القتل بعد مرور 4 ساعات و التعرف على القاتل وهو والدها تم إلقاء القبض عليه .واضاف " وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه جريمة القتل بواسطة الضرب المبرح مستخدماً سلك كهربائي .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء ./انتهى

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