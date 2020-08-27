تحالف عراقيون يدين حادثة برطلة ..مطالبا بحماية عاملي البعثات الدولية

2020/08/27 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عبر تحالف عراقيون عن ادانته واستنكاره للحادث الذي تعرضت له بعثة دولية شمالي العراق.وقال رئيس الكتلة النيابية للتحالف هشام السهيل في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : تابعنا بقلقٍ بالغ حادثة إنفجار عبوة ناسفة إستهدفت عجلتين لقافلة برنامج الأغذية العالمي التابع لبعثة الأُمم المتحدة في العراق أمس الأربعاء مما أسفر عن إصابة أحد كوادر البعثة وخسائر مادية أُخرى في ناحية برطلة شرقي محافظة نينوى.



واضاف : نُدين ونستنكر إستهداف البعثات الدولية سيما الفرق الأغاثية التي تُقدم المساعدات في كافة المحافظات.وعبر السهيل باسم التحالف عن أسفنا الشديد لما تعرضت لَهُ تلك القافلة الإغاثية من حادث أليم.وطالب الجهات الأمنية المعنية بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية العاملين في تلك البعثات وتوفير مناخ آمن يُسهل عملهم داخل العراق./انتهى3

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