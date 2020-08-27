2020/08/27 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مصرف الرافدين، الخميس، منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك".

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

واشترط المصرف في بيانه "تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن منح ٥٠ مليون قروض للمواطنين للبناء ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن منح ٥٠ مليون قروض للمواطنين للبناء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).