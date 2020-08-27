المالية النيابية: 230 ألف درجة وظيفية في موازنة 2021

2020/08/27 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت اللجنة المالية، الخميس، تضمين موازنة 2021 أكثر من 230 ألف درجة وظيفية.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها".

وأضاف أن "الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها".

ولفت السعيدي الى أن "ارتفاع أسعار النفط له أثر طفيف في الإيرادات المتحققة لدى الحكومة"، مبيناً أن "الكميات التي تم تخفيضها من النفط، وصلت إلى ما يقارب مليون برميل شهريا".

ويقدر عدد العاطلين عن العمل في العراق بـ4 ملايين شخص، مسجل 1.4 مليون شخص منهم في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ويبلغ عدد العمال الاجانب في العراق 300 ألف عامل أغلبهم في قطاع النفط والفنادق والمناطق السياحية والمولات التجارية.

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