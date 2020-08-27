نينوى تعلن إعادة إعمار سجن بادوش الاصلاحي  

2020/08/27 | 09:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة نينوى، الخميس، عن استعدادها لإعادة اعمار سجن بادوش الاصلاحي والذي تم تفجيره بالكامل من قبل تنظيم “ داعش” الاجرامي.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه/المعلومة/، إن “وزارة العدل تسعى جاهدة لاعمار واعادة سجن بادوش الاصلاحي بالكامل والذي يعد ثاني اكبر السجون العراقية غرب الموصل”، معربا عن أمله أن “يبدأ الاعمار مطلع ايلول المقبل بمشاركة ابرز الشركات الهندسية في وزارة الاعمار والإسكان”.

وأضاف الجبوري، أن “بلديات نينوى وبالتعاون مع الفرق الهندسية العسكرية انتهت من حملة رفع الانقاض بالكامل من داخل السجن استعدادآ للبدء باعماره مع قاعات الحجز والتوقيف اضافة الى اقسام السجون الثقيلة والخفيفة”، مشيرا الى ان “مبالغ اعماره خصصت من صندوق اعمار المناطق المتضررة”.



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