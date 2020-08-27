محافظة بغداد تسعى لشمول أعضاء المجالس البلدية والمحلية بالتقاعد

2020/08/27 | 09:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة بغداد، الخميس، عن سعيها من اجل شمول أعضاء المجالس البلدية والمحلية بقانون التقاعد بحسب الضوابط والتعليمات.

وقال النائب الاداري لمحافظ بغداد كريم خلف محمد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المحافظة عقدت اجتماعا موسعا مع ممثلي المجالس البلدية والمحلية في العاصمة لمناقشة الية شمولهم بالتقاعد حسب الضوابط والقوانين النافذة وممن لديهم خدمة فعلية في مؤسسات الدولة”.

وأضاف محمد أن “هذه المجالس والعاملين بها وجميع أعضائها متوقفون عن العمل منذ اشهر وفقا لقرار مجلس النواب بحل جميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية”، مبينا أن “الأعضاء قد تقدموا بعدة طلبات الى المحافظة تتضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لشمولهم بقانون التقاعد”.

وأوضح، أن “المحافظة تعمل على احصاء الذين استمروا بالعمل وتقديم الخدمة للمواطنين لغاية اصدار قرار الحل كون الكثير منهم قد تركوا العمل منذ سنوات وهولاء سوف لايتم شمولهم بالتقاعد”، مشيرا إلى أن “المحافظة ستتخذ الاجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة من اجل وضع الاليات اللازمة اداريا وقانونيا”.



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