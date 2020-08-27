2020/08/27 | 09:21 - المصدر: عين العراق

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الخميس 27 أغسطس 2020 | 09:15 صباحاً | عدد القراءات : 18

وزيرة فرنسية تصل بغداد..



لهذا السبب

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مساء الأربعاء إلى بغداد، للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.

وقال المكتب إن "بارلي ستجري صباح الخميس محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في ايار الماضي وستتناول الغداء بعد ذلك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري".

وأوضح أن "بارلي ستركز خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم داعش إلى احترام سيادة العراق حيث يتنافس الأمريكيون والإيرانيون".

وتابع ان "بارلي ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى التدخلات التركية على الأراضي العراقية، خصوصاً الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق"

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