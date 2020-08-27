“ماء الكوفة” تنشئ نقطة سحب جديدة على الفرات

2020/08/27 | 09:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت محافظة النجف الاشرف، الخميس، عن انطلاق العمل بمشروع انشاء نقطة سحب جديدة على نهر الفرات لإيصال المياه إلى مشروع ماء الكوفة .

وقال المحافظ لؤي الياسري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “النقطة الجديدة تقع على مسافة 800 متر قبل منطقة بزل المياه الثقيلة التي تصب في النهر مما يضمن وصول مياه نظيفة وخالية من الملوثات إلى مشروع ماء الكوفة”.

وأضاف الياسري، أن “المسافة مابين نقطة السحب الجديدة ومشروع ماء الكوفة تصل إلى 2200 متر ومن المؤمل أن يتم إنجازه خلال شهرين بعد موافقة وزارة التخطيط على انشاء هذا المشروع”.

ولفت الى ان “مشروع الماء يقدم خدماته لأكثر من 250 الف نسمة في قضاء الكوفة اذ يعانون من المياه الملوثة التي تصل اليه بسبب مصب مياه المجاري الثقيلة في النهر والتي تقع بالقرب من نقطة سحب المياه لمشروع تنقية مياه الاسالة”.



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