الرافدين يمنح المواطنين قروضاً للبناء

2020/08/27 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

أعلن مصرف الرافدين ،اليوم الخميس، منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع):إنه "تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك".

ولفت أن "ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

واشار الى ان"المصرف اشترط تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض".

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