خلال يوم واحد.. الهند تسجل أكثر من ألف وفاة وقرابة 67 ألف إصابة بكورونا

2020/08/27 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، اليوم الخميس، تسجيل قفزة قياسية في الإصابة بفيروس كورونا بلغت 75760 إصابة جديدة و1023 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة، أن "الهند سجلت اليوم، قفزة قياسية في الإصابة بفيروس كورونا بلغت 75760 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد".

وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع1023، ليصل مجملها إلى 60472.

والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقاً لإحصاء رويترز.

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