نتائج مثيرة لدراسة في الفضاء عن انتقال الحياة بين الكواكب

2020/08/27 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء يابانيون أن اختباراً أجروه في المحطة الفضائية الدولية أظهر أن جرثومة بقيت 3 سنوات حيّة في الفضاء، مما يعني أن أشكالاً بسيطة للحياة يمكن أن تنتقل من كوكب إلى آخر.

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