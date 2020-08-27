بالصور.. تفكيك {جملون} عملاق يعترض تطوير شارع علوة الرشيد

2020/08/27 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد بالمباشرة بتفكيك جملون عملاق يتقاطع مع تطوير المقطع الثالث من شارع علوة الرشيد جنوب بغداد الدائرة انذرت المتجاوز لاكثر من مره ما دعاه الى وضع لافتة على الجملون الحديدي مدعياً انه موكب حسيني لكسب تعاطف الراي العام واحراج المؤسسة لتقوم كوادر الدائرة بالتحرك والمباشرة بتفكيك الجملون بغية استمرار اعمال التطوير المنفذة من قبل دائرة المشاريع في الجزء المذكور من الطريق الحلقي الرابع الذي يحيط بالعاصمة ويربط شمالها بجنوبها دون المرور بالعاصمة والذي يدخل ضمن اولويات امانة بغداد لتطوير المدخل الجنوبي ( بغداد - بابل ) بعد اقرار الموازنة العامة وورود التعزيزات المالية لتنفيذ المشروع سيما بعد اكتمال تصاميمه المعمارية والهندسية

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