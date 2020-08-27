الرافدين يعلن خبرا سارا بشأن قروض البناء للمواطنين

2020/08/27 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مصرف الرافدين، الخميس، منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية بإسمه.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي، نسخة منه، اليوم (27 اب 2020)، إنه تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية بإسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك".

واضاف، أن "ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

واشترط المصرف في بيانه تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض.

ا.ح

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