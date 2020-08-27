230 ألف درجة وظيفية في مشروع قانون موازنة 2021

2020/08/27 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

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رسم تعبيري عن الموازنة

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، الخميس، ان أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها.

وأوضح السعيدي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم 27 آب 2020، أن "الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها ".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار النفط له أثر طفيف في الإيرادات المتحققة لدى الحكومة"، مبينا أن "الكميات التي تم تخفيضها من النفط، وصلت إلى ما يقارب مليون برميل شهريا".

وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت في وقت سابق، أن موازنة العام 2021 سيتم بناؤها على سعرين للنفط، الأول ثابت يشمل الجانب التشغيلي والنفقات الثابتة، والآخر متحرك يعتمد للموازنة الاستثمارية، بمعنى في حال ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى السعر الخاص بالموازنة الاستثمارية يتم البدء بالاستثمارات، وإذا بقيت الأسعار على وفق السعر الخاص بالموازنة التشغيلية يكون الاعتماد عليها في القيام بالالتزامات الأساسية كالرواتب والأدوية والبطاقة التموينية وغيرها.

ر.إ

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