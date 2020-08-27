مدعياً انه موكب حسيني.. امانة بغداد تفكك جملون يعترض تطوير شارع

2020/08/27 | 09:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد بالمباشرة بتفكيك جملون عملاق يتقاطع مع تطوير المقطع الثالث من شارع علوة الرشيد جنوبي العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الدائرة انذرت المتجاوز لاكثر من مره ما دعاه الى وضع لافتة على الجملون الحديدي مدعياً انه موكب حسيني لكسب تعاطف الراي العام واحراج المؤسسة”.

وأضاف أن “كوادر الدائرة قامت بالتحرك والمباشرة بتفكيك الجملون بغية استمرار اعمال التطوير المنفذة من قبل دائرة المشاريع في الجزء المذكور من الطريق الحلقي الرابع الذي يحيط بالعاصمة ويربط شمالها بجنوبها دون المرور بالعاصمة والذي يدخل ضمن اولويات امانة بغداد لتطوير المدخل الجنوبي ( بغداد – بابل ) بعد اقرار الموازنة العامة وورود التعزيزات المالية لتنفيذ المشروع سيما بعد اكتمال تصاميمه المعمارية والهندسية”.



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