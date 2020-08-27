بالوثيقة.. التعليم تعلن احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب

2020/08/27 | 09:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي، احتساب العام الدراسي 2019/ 2020 سنة عدم رسوب بحسب ما ذكرت وثيقة صادرة عن المكتب الاعلامي للوزارة.

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