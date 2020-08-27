2020/08/27 | 09:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

اعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، يوم الخميس، أن العراق صدر لأمريكا خلال الاسبوع الماضي 197 الف برميل يومياً بعد ان كانت صفراً خلال الاسبوع الذي سبقه، فيما انخفضت الايرادات الاميركية من السعودية بمقدار 114 الف برميل.

وقالت ادارة المعلومات في تقرير، إن “البيانات الاسبوعية للواردات النفطية الامريكية تتغير بشكل سريع وكبير من أسبوع لآخر”، مبينة ان “واردات النفط الأميركية ارتفعت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 185 ألف برميل يوميًا، إلى 5.916 مليون برميل يوميًا”.

وأضافت أن “اغلب الزيادة جاءت خلال الاسبوع الماضي من ثلاث دول وهي العراق ونيجيريا والاكوادور”، مبينة أن “العراق صدر إلى امريكا 197 الف برميل يوميا بعد ان كانت هذه الصادرات صفر، في الاسبوع الذي سبقه، والإكوادور بمقدار 118 ألف برميل يوميًا، لتصل الى 392 ألف برميل يوميًا”.

وأشارت إلى ان “بعض الدول انخفضت الايرادات النفطية منها ومنها السعودية بمقدار 114 الف برميل يوميا لتصل الى 319 الف برميل يوميا ومن المكسيك بمقدار 72 الف برميل لتصل الى الى 577 الف برميل يوميا”.

يذكر ان العراق يحدد اسعاره خلال بيع النفط لآسيا على ضوء الاشارة لنفط دبي وعمان ويبيع النفط لأوروبا على ضوء الاشارة لنفط مزيج برنت، فيما يبيع النفط لأمريكا على ضوء الاشارة لنفط تكساس الامريكي.

وارتفعت الواردات من العراق بمقدار 197 ألف برميل يوميًا، من لا شيء في الأسبوع الذي سبقه، والإكوادور بمقدار 118 ألف برميل يوميًا، إلى 392 ألف برميل يوميًا، ونيجيريا 102 ألف برميل يوميًا، إلى 165 ألف برميل يوميًا، كما ارتفعت الواردات من كندا بنحو 93 ألف برميل يوميًا، إلى 3.451 مليون برميل يوميًا.

وانخفضت الواردات من كولومبيا بزهاء 133 ألف برميل يوميًا إلى 146 ألف برميل يوميًا، ومن السعودية بنحو 114 ألف برميل يوميًا إلى 319 ألف برميل يوميًا، ومن المكسيك بـ 72 ألف برميل يوميًا، إلى 577 ألف برميل يوميًا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغييرات محيرة.. الايرادات الاميركية من نفط العراق تقفز من الصفر إلى 197 ألف برميل خلال اسبوع واحد!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغييرات محيرة.. الايرادات الاميركية من نفط العراق تقفز من الصفر إلى 197 ألف برميل خلال اسبوع واحد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).