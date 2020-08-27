قرب توزيع 900 قطعة ارض لموظفي سفوان

2020/08/27 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مدير ناحية سفوان، جنوب غرب البصرة، طالب الحصونة، أن نهاية شهر آب الحالي سيشهد توزيع 900 قطعة ارض سكنية لموظفي دوائر الناحية والكوادر التعليمية والتدريسية ضمن الوجبة الرابعة للتوزيع.

وقال الحصونة في تصريح أورده "المربد" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحافظ وافق على توزيع الاراضي ضمن افرازات الناحية والتي تشمل موظفي الدوائر بالاضافة الى شريحة المعلمين ضمن واقع مدارس سفوان وخارجها والتي اكتملت كافة اجراءاتها الادارية في بلديات البصرة".

وأشار الى أن "هناك 600 قطعة أرض خصصت للكوادر التدريسية والتعليمية من ضمن التخصيص لاكثر من 20 دائرة خدمية وامنية ضمن واقع الناحية".

وأضاف الحصونة: "تحديد نهاية الشهر الحالي لتوزيع تلك الأراضي على مستحقيها مع العمل على تهيئة افراز جديد للأراضي المتبقية لتوزيعها على الشرائح المستحقة".

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