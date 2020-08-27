الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش جنوب سامراء

2020/08/27 | 09:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أحبط اللواء 41 في الحشد الشعبي، الخميس، محاولة تسلل لعناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي جنوب مدينة سامراء.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوة من اللواء 41 للحشد أحبطت فجر اليوم محاولة تسلل لعناصر داعش في منطقة تل الذهب جنوب سامراء”.

وأضاف البيان أن “الإرهابيين كانوا يرمون استهداف القطعات الأمنية الموجودة ضمن قاطع المسؤولية جنوب سامراء”.



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