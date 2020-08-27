الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش جنوب سامراء

المعلومة/بغداد..
أحبط اللواء 41 في الحشد الشعبي، الخميس، محاولة تسلل لعناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي جنوب مدينة سامراء.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوة من اللواء 41 للحشد أحبطت فجر اليوم محاولة تسلل لعناصر داعش في منطقة تل الذهب جنوب سامراء”.
وأضاف البيان أن “الإرهابيين كانوا يرمون استهداف القطعات الأمنية الموجودة ضمن قاطع المسؤولية جنوب سامراء”.
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