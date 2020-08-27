الرافدين يمنح قروضا بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء

2020/08/27 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلن مصرف الرافدين، عن منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه:" انه تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك".وأضاف:" أن القرار يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".واشترط المصرف في بيانه" تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض"./انتهى7

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