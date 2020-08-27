القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في صلاح الدين

2020/08/27 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات صلاح الدين القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع المواد المخدرة أثناء دخولهم قضاء الطوز التابعة لمحافظة صلاح الدين.وذكرت الوكالة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه:" ان عملية إلقاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم لهم استمر لساعات طويلة وبالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ومسدس وشرائح اتصال سيم كارت ومواد أخرى تستخدم للتعاطي، إذ تم إيداعهم التوقيف وضبط المواد المضبوطة بمحضر ضبط اصولي"./انتهى7

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